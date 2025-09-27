  • Спортс
  Аморим о критике тактики «МЮ»: «Всегда одно и то же: когда мы побеждаем – это не из-за системы, когда проигрываем – это из-за системы»
55

Аморим о критике тактики «МЮ»: «Всегда одно и то же: когда мы побеждаем – это не из-за системы, когда проигрываем – это из-за системы»

Рубен Аморим огорчен голами, пропущенными от «Брентфорда» (1:3).

– Ваша команда пропустила 2 гола в первые 20 минут. В чем причина? Люди говорят, что дело в системе.

– Всегда одно и то же: когда мы побеждаем – это не из-за системы, когда проигрываем – это из-за системы. Я же думаю, что дело скорее в том, что мы играли так, как хотел «Брентфорд». Мы не показывали своего футбола.

Мы все это обсуждаем каждый раз, когда команда проигрывает. Нам над многим нужно работать. Сегодня меня больше всего обеспокоило то, что мы так и не нашли своей игры. Было много неточных навесов, мы пропустили голы в результаты контратак, хотя именно над этим работали на протяжении недели. Вот в чем нам нужно стать сильнее.

То, что мы пропустили голы в стиле, над которым работали в течение недели, расстраивает. Мы способны лучше работать с мячом. Мы способны больше контролировать игру. Порой принимаются решения не в нашу пользу, но можно взять игру под контроль, успокоить ее. Когда все идет против нас, как в ситуациях с пенальти, с фолом перед первым голом, нам нужно проявлять характер и больше контролировать игру.

– Вы по-прежнему уверены, что способны изменить ситуацию?

– Есть и взлеты, и падения. Когда ты побеждаешь, то чувствуешь, что получил нужный импульс. Когда проигрываешь – ты возвращаешься в исходную точку и снова бьешься за победу, чтобы вновь получить импульс.

Ребята, я всегда выполняю свою работу. После побед у меня другое настроение. Это нормально. Я всегда уверен в том, что делаю, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «МЮ»
