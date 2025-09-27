«Санкт-Паули» – «Байер». Онлайн-трансляция начнется в 16:30
«Байер» сыграет в гостях с «Санкт-Паули» в 5-м туре Бундеслиги.
Матч пройдет в Гамбурге на стадионе «Миллернтор».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет Okko.
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 13:30, Миллернтор
Не начался
Кто победит в мадридском дерби?3240 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости