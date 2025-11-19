Де ла Фуэнте о 2:2 с Турцией: «Испании трудно побеждать все время при столь плотном графике. Иногда полезно получать напоминание об этом»
Луис де ла Фуэнте: рад выходу Испании на ЧМ, но побеждать все время трудно.
Луис де ла Фуэнте оценил выход сборной Испании на ЧМ-2026.
Испанцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Турцией (2:2).
«Мы очень рады. Выход в финальную часть заставляет ценить нашу серию результатов. Рады, что вышли на чемпионат мира именно в таком стиле.
Сегодня мы увидели, как трудно побеждать. Иногда полезно получать напоминание об этом. Очень трудно побеждать все время, находясь на таком уровне при столь плотном графике матчей. Сегодня нам напомнили, как это тяжело», – сказал тренер сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
