Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
В АПЛ пройдут матчи 6-го тура.
В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брентфордом», «Ливерпуль» – с «Кристал Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» проведет домашний матч с «Бернли».
В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Ньюкаслом».
Чемпионат Англии
6-й тур
27 сентября 11:30, Брентфорд Комьюнити
Не начался
27 сентября 14:00, Стэмфорд Бридж
27 сентября 14:00, Селхерст Парк
Не начался
27 сентября 14:00, Элланд Роуд
27 сентября 14:00, Этихад
Не начался
27 сентября 16:30, Сити Граунд
Не начался
27 сентября 19:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Не начался
28 сентября 13:00, Вилла Парк
Не начался
28 сентября 15:30, Сент-Джеймс Парк
29 сентября 19:00, Хилл Дикинсон
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кто победит в мадридском дерби?2905 голосов
Атлетико
Будет ничья
Реал Мадрид
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
