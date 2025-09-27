Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»

В АПЛ пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «Манчестер Юнайтед » сыграет в гостях с «Брентфордом », «Ливерпуль » – с «Кристал Пэлас », «Челси » примет «Брайтон», «Манчестер Сити» проведет домашний матч с «Бернли».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

6-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

