  Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»
Чемпионат Англии. «МЮ» в гостях у «Брентфорда», «Ливерпуль» против «Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Ман Сити» сыграет с «Бернли»

В АПЛ пройдут матчи 6-го тура.

В субботу «Манчестер Юнайтед» сыграет в гостях с «Брентфордом», «Ливерпуль» – с «Кристал Пэлас», «Челси» примет «Брайтон», «Манчестер Сити» проведет домашний матч с «Бернли».

В воскресенье «Арсенал» встретится на выезде с «Ньюкаслом».

Чемпионат Англии

6-й тур

Премьер-лига. 6 тур
27 сентября 14:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
Брайтон
Премьер-лига. 6 тур
27 сентября 14:00, Элланд Роуд
Лидс
Не начался
Борнмут
Премьер-лига. 6 тур
27 сентября 14:00, Этихад
Манчестер Сити
Не начался
Бернли
Премьер-лига. 6 тур
28 сентября 13:00, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
Фулхэм
Премьер-лига. 6 тур
29 сентября 19:00, Хилл Дикинсон
Эвертон
Не начался
Вест Хэм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
