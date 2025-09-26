Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 5-го тура.
В пятницу «Бавария» примет «Вердер».
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Майнцем», «РБ Лейпциг» – с «Вольфсбургом», «Байер» встретится на выезде с «Санкт-Паули».
5-й тур
26 сентября 18:30, Альянц Арена
27 сентября 13:30, Мева Арена
Не начался
27 сентября 13:30, Фольксваген-Арена
Не начался
27 сентября 13:30, Миллернтор
Не начался
27 сентября 13:30, Фойт-Арена
Не начался
27 сентября 16:30, Боруссия-Парк
Не начался
28 сентября 13:30, Europa-Park Stadion
Не начался
28 сентября 15:30, РейнЭнергиШтадион
28 сентября 17:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?69449 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
