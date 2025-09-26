  • Спортс
  Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу
0

Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Бавария» примет «Вердер».

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет в гостях с «Майнцем», «РБ Лейпциг» – с «Вольфсбургом», «Байер» встретится на выезде с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии

5-й тур

Бундеслига. 5 тур
26 сентября 18:30, Альянц Арена
Бавария
Не начался
Вердер
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 13:30, Мева Арена
Майнц
Не начался
Боруссия Д
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 13:30, Миллернтор
Санкт-Паули
Не начался
Байер
Бундеслига. 5 тур
27 сентября 13:30, Фойт-Арена
Хайденхайм
Не начался
Аугсбург
Бундеслига. 5 тур
28 сентября 13:30, Europa-Park Stadion
Фрайбург
Не начался
Хоффенхайм

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Андрей Карнаухов
результаты
