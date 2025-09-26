Чемпионат Германии. «Бавария» против «Вердера», «Байер» и «Дортмунд» проведут матчи в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 5-го тура.

В пятницу «Бавария » примет «Вердер ».

В субботу «Боруссия » Дортмунд сыграет в гостях с «Майнцем », «РБ Лейпциг» – с «Вольфсбургом», «Байер» встретится на выезде с «Санкт-Паули».

Чемпионат Германии

5-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

