Ральф Рангник: «Австрия на чемпионате мира может пройти далеко. С нетерпением жду поездки на жеребьевку»

Ральф Рангник: Австрия на чемпионате мира может пройти далеко.

Ральф Рангник оценил выход сборной Австрии на ЧМ-2026 .

Австрийцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).

«Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но потом мы выложились по полной и в итоге были вознаграждены. Если Босния будет играть так же, они тоже выйдут [через плей-офф].

На прошлом Евро у нас было много травм. Теперь, на чемпионате мира, думаю, мы можем пройти далеко. С нетерпением жду поездки в Вашингтон на жеребьевку», – сказал тренер сборной Австрии .