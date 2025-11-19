Ральф Рангник: «Австрия на чемпионате мира может пройти далеко. С нетерпением жду поездки на жеребьевку»
Ральф Рангник: Австрия на чемпионате мира может пройти далеко.
Ральф Рангник оценил выход сборной Австрии на ЧМ-2026.
Австрийцы заняли первое место в отборочной группе, сыграв в заключительном туре вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1).
«Было тяжело. Очень тяжело. Пропущенный гол, естественно, еще больше усложнил задачу. Но потом мы выложились по полной и в итоге были вознаграждены. Если Босния будет играть так же, они тоже выйдут [через плей-офф].
На прошлом Евро у нас было много травм. Теперь, на чемпионате мира, думаю, мы можем пройти далеко. С нетерпением жду поездки в Вашингтон на жеребьевку», – сказал тренер сборной Австрии.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
