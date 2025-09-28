«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года
«МЮ», «Ливерпуль», «Челси» уступили в один день в Премьер-лиге впервые за 31 год.
Все трое потерпели поражение в субботу в 6-м туре АПЛ.
Манкунианцы проиграли «Брентфорду» в гостях (1:3), мерсиайдцы – «Кристал Пэлас» на выезде (1:2), лондонцы – «Брайтону» дома (1:3).
В последний раз такое случалось 16 апреля 1994 года – 31 год и 164 дня назад.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
