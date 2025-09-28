«МЮ», «Ливерпуль» и «Челси» проиграли в один день в АПЛ впервые с 1994 года

«МЮ», «Ливерпуль», «Челси» уступили в один день в Премьер-лиге впервые за 31 год.

Все трое потерпели поражение в субботу в 6-м туре АПЛ . Манкунианцы проиграли «Брентфорду » в гостях (1:3), мерсиайдцы – «Кристал Пэлас » на выезде (1:2), лондонцы – «Брайтону » дома (1:3). В последний раз такое случалось 16 апреля 1994 года – 31 год и 164 дня назад.