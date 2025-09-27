«Атлетико» забил 5 голов «Реалу» в официальном матче впервые с 1950 года
«Атлетико» забил 5 голов «Реалу» в дерби впервые за 75 лет.
Сегодня команда под руководством Диего Симеоне разгромила «Реал» в 7-м туре Ла Лиги со счетом 5:2.
«Атлетико» забил 5 голов в официальном матче с «Реалом» впервые с 1950 года – тогда «матрасники» побеждали со счетом 5:1 и 6:3.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер MisterChip
