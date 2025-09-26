  • Спортс
  Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости

1. УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение – «подавляющее большинство» членов исполкома. В то же время Госдеп США намерен пресечь любые попытки забанить израильтян. Да и ФИФА вряд ли пойдет на такие меры – из-за отношений Трампа и Инфантино.

2. КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Михаила Дегтярева. «Краснодар» заплатит 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет». «Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей.

3. Появилась информация, что «Спартаку» предлагали пригласить Владимира Федотова вместо Деяна Станковича. Этот вариант не единственный – пишут, что советовали красно-белым позвать и Андрея Талалаева. Но у боссов клуба, похоже, в планах совсем другой кандидат.

4. «Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в 6-м туре Ла Лиги, несмотря на привоз вратаря Жоана Гарсии. У каталонцев шесть побед в этом сезоне и лишь одна ничья.

5. В FONBET КХЛ «Трактор» победил «Авангард» (5:1) – игру показывал ВидеоСпортс’’. Прервалась 6-матчевая победная серия омского клуба. «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1), все результаты дня – здесь.

6. Порядка 70 млрд рублей поступят в бюджет от новых налогов для букмекеров. В «Фонбете» утверждают, что налоговое ужесточение разрушит внебюджетное финансирование российского спорта. При этом Финпотребсоюзе считают, что новые налоги не приведут к уходу БК с легального рынка в нелегальный.

7. «Реал» продолжает противостояние с испанским судейством: на клубном ТВ пожаловались, что Рафинью дважды не удалили, и вспомнили скандальную красную Винисиуса в игре с «Валенсией». Также «Мадрид» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры.

8. В FONBET Кубке России «Амкал» уступил «Енисею» и вылетел в 4-м раунде. «Арсенал» разгромил «Волну», все результаты – здесь, а пары следующего этапа – по этой ссылке.

9. На мужском чемпионате мира по волейболу Чехия обыграла Иран, США на тай-брейке уступили Болгарии.

10. Согласно опросу, 78% женщин сталкивались с дискриминацией в футболе за последний год, а 86% считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин.

11. Дмитрий Алиев сыграет принца в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка».

12. ФИФА представила маскотов ЧМ-2026 – лося, ягуара и белоголового орлана.

13. Внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.

14. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Филадельфию» (5:1), Мирошниченко забил победный гол. «Монреаль» был разгромлен «Торонто» (2:7), у Демидова результативная передача и «минус 3». Все результаты дня – здесь

Цитаты дня

Вампета о Дугласе в сборной Бразилии: «Знают ли его люди? Анчелотти вызвал 25-26 игроков – если 12 из них будут в кепках, никто их не узнает»

Роднина о сменивших гражданство спортсменах: «Я застала время, когда везде была одна тема: как бы свалить из этой страны. Теперь эти же кричат о предателях»

Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»

Александр Мостовой: «Мальчишки спрашивают меня: «Как стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта»

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?68680 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
