Позиции ФИФА и УЕФА по Израилю, «Зенит» наказали за баннер про Дегтярева, «Спартаку» предлагают Федотова и Талалаева, волевая победа «Барселоны» и другие новости
1. УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение – «подавляющее большинство» членов исполкома. В то же время Госдеп США намерен пресечь любые попытки забанить израильтян. Да и ФИФА вряд ли пойдет на такие меры – из-за отношений Трампа и Инфантино.
2. КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Михаила Дегтярева. «Краснодар» заплатит 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет». «Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей.
3. Появилась информация, что «Спартаку» предлагали пригласить Владимира Федотова вместо Деяна Станковича. Этот вариант не единственный – пишут, что советовали красно-белым позвать и Андрея Талалаева. Но у боссов клуба, похоже, в планах совсем другой кандидат.
4. «Барселона» одержала волевую победу над «Овьедо» в 6-м туре Ла Лиги, несмотря на привоз вратаря Жоана Гарсии. У каталонцев шесть побед в этом сезоне и лишь одна ничья.
5. В FONBET КХЛ «Трактор» победил «Авангард» (5:1) – игру показывал ВидеоСпортс’’. Прервалась 6-матчевая победная серия омского клуба. «Ак Барс» обыграл «Барыс» (2:1), все результаты дня – здесь.
6. Порядка 70 млрд рублей поступят в бюджет от новых налогов для букмекеров. В «Фонбете» утверждают, что налоговое ужесточение разрушит внебюджетное финансирование российского спорта. При этом Финпотребсоюзе считают, что новые налоги не приведут к уходу БК с легального рынка в нелегальный.
7. «Реал» продолжает противостояние с испанским судейством: на клубном ТВ пожаловались, что Рафинью дважды не удалили, и вспомнили скандальную красную Винисиуса в игре с «Валенсией». Также «Мадрид» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры.
8. В FONBET Кубке России «Амкал» уступил «Енисею» и вылетел в 4-м раунде. «Арсенал» разгромил «Волну», все результаты – здесь, а пары следующего этапа – по этой ссылке.
9. На мужском чемпионате мира по волейболу Чехия обыграла Иран, США на тай-брейке уступили Болгарии.
10. Согласно опросу, 78% женщин сталкивались с дискриминацией в футболе за последний год, а 86% считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин.
11. Дмитрий Алиев сыграет принца в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка».
12. ФИФА представила маскотов ЧМ-2026 – лося, ягуара и белоголового орлана.
13. Внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.
14. Выставочные матчи НХЛ. «Вашингтон» без Овечкина обыграл «Филадельфию» (5:1), Мирошниченко забил победный гол. «Монреаль» был разгромлен «Торонто» (2:7), у Демидова результативная передача и «минус 3». Все результаты дня – здесь.
Цитаты дня
Вампета о Дугласе в сборной Бразилии: «Знают ли его люди? Анчелотти вызвал 25-26 игроков – если 12 из них будут в кепках, никто их не узнает»
Роднина о сменивших гражданство спортсменах: «Я застала время, когда везде была одна тема: как бы свалить из этой страны. Теперь эти же кричат о предателях»
Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
Александр Мостовой: «Мальчишки спрашивают меня: «Как стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта»