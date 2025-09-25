Александр Мостовой: «Мальчишки спрашивают меня: «Как стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта»

Александр Мостовой выступил за добавление киберспорта в школьную программу.

«Все люди в сегодняшнем мире должны быть свободными. Каждый выбирает все, что нравится. Кто-то любит активные игры, кто-то компьютерные. Пускай будет киберспорт, а что тут такого? Не все же будут играть в футбол, хоккей или другой вид спорта. Кому-то это не дано.

Кому-то пойдет на пользу Dota или еще что-то там. Не надо только возвышать одно и унижать другое, как делается в последнее время. Как футбол или хоккей стали принижать. Возвышают, например, пляжный футбол. Давайте еще настольный футбол начнем. Вот из-за этого кипеть начинаешь.

Поэтому здесь не надо кипеть. Перекоса никакого не будет. С большим отрывом футбол был, есть и будет спортом номер один. Каждый год мы в этом убеждаемся. Сколько детей, ребят занимаются.

Мы сейчас ездим с Кубком России по стране и видим это все. Мальчишки спрашивают меня: «Как же стать таким же великим?» Я им говорю: «На первом месте должен быть футбол». А не Dota или «дрота» вот эта. Все хотят играть в футбол из этих ребят, но получится у единиц. Поэтому киберспорт будет для других мальчишек как альтернатива. Можно реализовать себя в этом. Поэтому в учебе новые дисциплины пригодятся», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Дота и CS 2 войдут в школьную программу по физкультуре (Mash)

Минпросвещения опровергло информацию о включении Доты и CS 2 в школьную программу