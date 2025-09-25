  • Спортс
  • «Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»

Определились все участники 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.

Сформированы следующие пары:

«Чайка» – КАМАЗ

«Родина» – «Челябинск»
 
«Факел» – «Урал»

«Арсенал» — «Сокол»

«Черноморец» – «Кубань Холдинг»

«Торпедо» – «Велес»

«Шинник» – «Нефтехимик»

«Енисей» – «Фанком»

Матчи пройдут в период с 14 по 16 октября.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
