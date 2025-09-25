«Факел» сыграет с «Уралом» в 5-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России, «Торпедо» – с «Велесом», «Енисей» – с «Фанкомом»
Определились все участники 5-го раунда Пути регионов FONBET Кубка России.
Сформированы следующие пары:
«Родина» – «Челябинск»
«Факел» – «Урал»
«Арсенал» — «Сокол»
«Черноморец» – «Кубань Холдинг»
«Торпедо» – «Велес»
«Шинник» – «Нефтехимик»
«Енисей» – «Фанком»
Матчи пройдут в период с 14 по 16 октября.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт РФС
