КДК РФС ошрафовал «Краснодар» за оскорбительные кричалки фанатов о «Зените».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде со счетом 2:0. Во время игры болельщики «быков» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет» .

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Краснодар » оштрафован на 20 тысяч [рублей]», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.