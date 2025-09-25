  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»
17

КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»

КДК РФС ошрафовал «Краснодар» за оскорбительные кричалки фанатов о «Зените».

В матче 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде со счетом 2:0. Во время игры болельщики «быков» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет».

«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч [рублей]», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
КДК РФС
logoКраснодар
logoМатч ТВ
Артур Григорьянц
logoЗенит
болельщики
