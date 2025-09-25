КДК оштрафовал «Краснодар» на 20 000 рублей за кричалки «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет»
КДК РФС ошрафовал «Краснодар» за оскорбительные кричалки фанатов о «Зените».
В матче 9-го тура Мир РПЛ «Зенит» обыграл «Краснодар» на выезде со счетом 2:0. Во время игры болельщики «быков» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» и «Зенит» не может – судья поможет».
«За скандирование зрителями оскорбительных выражений «Краснодар» оштрафован на 20 тысяч [рублей]», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65433 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости