«Амкал» встретится с «Енисеем» в 4-м раунде FONBET Кубка России. За медикоманду сыграет президент Медиалиги Осипов
«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.
За «Амкал» сыграет глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов. Также он исполнит роль президента клуба.
4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.
Кубок России, Путь регионов, 4-й раунд
25 сентября, четверг
«Амкал» – «Енисей». Начало – в 17:00.
Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
