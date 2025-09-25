  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Амкал» встретится с «Енисеем» в 4-м раунде FONBET Кубка России. За медикоманду сыграет президент Медиалиги Осипов
3

«Амкал» встретится с «Енисеем» в 4-м раунде FONBET Кубка России. За медикоманду сыграет президент Медиалиги Осипов

«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.

За «Амкал» сыграет глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов. Также он исполнит роль президента клуба.

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Кубок России, Путь регионов, 4-й раунд

25 сентября, четверг

«Амкал» – «Енисей». Начало – в 17:00. 

Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Воспитанник «Спартака» разочаровался в футболе в 19 лет – и стал легендой «Амкала»

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
logoПервая лига
logoАмкал
logoFONBET Кубок России
logoЕнисей
logoНиколай Осипов
результаты
календарь
календарь
результаты
logoWinline Медиалига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Иркутск» против «Челябинска», «Амкал» встретится с «Енисеем», «КАМАЗ» примет костромской «Спартак»
58сегодня, 09:04
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
вчера, 19:23
Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
вчера, 16:27
Блатов – в заявке «Амкала» на матч с «Енисеем». Нападающий выступал за клуб с 2019-го по 2022-й
23 сентября, 13:32
Президент Медиалиги Осипов сыграет за «Амкал» против «Енисея» в FONBET Кубке России
323 сентября, 09:21
Главные новости
«#### вы обосрались ####### дров? Они ##### не умеют». Смолов об игроках «Сокола» в перерыве кубкового матча
44сегодня, 08:51
Федор Смолов: «Зенит» – главный раздражитель «Краснодара». «Спартак»? #####, 7-е место, кого он раздражать будет?»
164вчера, 20:01
Смолов считает, что Батраков не стоит 23 млн евро: «Такой булщит вообще. Где мы играем, чтобы это оценить? «Зенит» выносим за скобки, но они дадут 20 млн, не 23»
117вчера, 18:42
Любительский «Фанком» установил рекорд Кубка России, выйдя в 5-й раунд. Большая часть состава клуба – из Медиалиги
17вчера, 17:52
Президент Медиалиги Осипов тренируется с «Амкалом» перед матчем против «Енисея»
вчера, 16:27
«СиндЕкат» из Медиалиги хочет подписать Бикфалви. Экс-форвард «Урала» может сыграть против 2Drots
1вчера, 14:22
«Мы достойно пошумели. Все довольны: и РФС, и медиафутбол». Егоров о выступлении «Броуков» в FONBET Кубке России
4вчера, 14:07
«Настоящее ограбление». Блогер АртПо успокоил Рафинью на церемонии «Золотого мяча»
17вчера, 11:39Видео
Кашчелан о словах «Броуков», что у «Сокола» примитивный футбол: «Такой футбол и дает результат»
2вчера, 10:57
Дмитрий Егоров: «Я бы ввел лимит на плохой футбол. «Сокол» плохо играет в Первой лиге, чтобы оставаться в ней, и деньги выделялись как на клуб Первой лиги, а не Второй»
13вчера, 08:52
Ко всем новостям
Последние новости
Канчельскис о медиакомандах: «Дай бог, чтобы мы встретились. Я их не отпущу никогда в жизни и буду обыгрывать!»
29 минут назад
Тихонов перед игрой с «Амкалом»: «Очень жаль, что не будет Медведева. У него все хорошо идет»
вчера, 19:23
Кузнецов о поражении от «Сокола»: «Поплатились за опоздание». «Броуки» из-за пробок приехали на кубковый матч за 5 минут до начала
623 сентября, 19:11
«Первая лига – должны нас обыгрывать по-футбольному, а обыграли в борьбе». Яковлев о поражении от «Сокола»
423 сентября, 19:08
Газинский о Медиалиге: «Присылайте предложения! Подберезкин приглашал к себе в клуб, но для этого придется уезжать, а пока не хочется»
22 сентября, 13:05
Рэпер Витя АК мог стать фронтменом «СиндЕката» из Екатеринбурга, выступающем в Медиалиге
118 сентября, 16:41
Подберезкин о ругательствах в медиафутболе: «На улице я очень часто слышу матерные слова – это не из-за Медиалиги или моего ютуб-канала»
318 сентября, 15:33
«КПД у Нани страдает: ноль открываний за спину, по 8 секунд с мячом. Клен бы мне уже ##### дал». Шера о португальце
15 сентября, 13:05
Райзен: «Цель – обыграть команду РПЛ. Не в товарищеских матчах, а в соревновательном формате»
212 сентября, 11:28
Слуцкий и Овчинников готовы организовать Прокопу просмотр в клубе ФНЛ
12 сентября, 09:44