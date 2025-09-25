«Амкал» встретится с «Енисеем» в 4-м раунде FONBET Кубка России. За медикоманду сыграет президент Медиалиги Осипов

«Амкал» сыграет с «Енисеем» в 4-м раунде Пути регионов Кубка России.

За «Амкал» сыграет глава WINLINE Медиалиги Николай Осипов. Также он исполнит роль президента клуба.

4-й раунд Пути регионов Кубка России пока остается рекордной стадией для медиакоманд. Представители Медиалиги никогда еще не обыгрывали клубы Первой лиги в Кубке страны.

Кубок России, Путь регионов, 4-й раунд

25 сентября, четверг

«Амкал » – «Енисей ». Начало – в 17:00.

Матч пройдет в Красногорске на стадионе «Зоркий».

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

