ФИФА вряд ли отстранит Израиль, даже если это сделает УЕФА. Отношения Инфантино с Трампом – одна из причин (The Independent)

ФИФА вряд ли отстранит сборную Израиля.

Ранее сообщалось , что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.

Как сообщает The Independent со ссылкой на многочисленные источники, если УЕФА действительно примет такие меры в отношении Израиля, ФИФА вряд ли последует этому примеру. Это связано «как с отношениями Джанни Инфантино с Дональдом Трампом , так и с необходимостью поддерживать администрацию США в преддверии проведения дорогостоящего и сложного с точки зрения логистики чемпионата мира». Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Если УЕФА отстранит Израиль, а ФИФА – нет, его сборная, возможно, все равно сможет принимать участие в отборочных матчах ЧМ-2026 . Чемпионат мира организует ФИФА , хотя квалификационный этап проходит под эгидой УЕФА.

Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»