  • Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг

В Пути регионов FONBET Кубка России проходят матчи 4-го раунда.

Во вторник «ПСК Динская примет «Урал», а «БроукБойз» встретятся с «Соколом».

В среду «Велес» сыграет с «Ротором», «Торпедо» – с «Кристалл-МЭЗТ», «Факел» – с «Текстильщиком».

В четверг «Амкал» будет противостоять «Енисею», а КАМАЗ примет костромской «Спартак». 

Фонбет Кубок России

Путь регионов

4-й раунд

FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
23 сентября 12:00, Tsentral'nyy stadion Kuban'
ПСК Динская
Не начался
Урал
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
23 сентября 16:30, Stadion Zorkij
БроукБойз
Не начался
Сокол
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 09:00, Stadion Central'nyj im. V.I. Lenina
СКА Хабаровск
Не начался
Родина
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 11:30, Труд
Велес
Не начался
Ротор
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 12:00, Stadion Urozhay
Кубань Холдинг
Не начался
Волга Ульяновск
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 12:00, Stadion imeni Kolosova
Астрахань
Не начался
Черноморец
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 13:00, Stadion Metallurg
Череповец
Не начался
Шинник
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 14:00, Центральный
Волгарь
Не начался
Нефтехимик
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 15:00, Stadion VyatSShOR
Фанком
Не начался
Уфа
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 15:30, Sportkompleks Znamja Truda
Знамя Труда
Не начался
Чайка
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 16:00, стадион Факел
Кристалл-МЭЗТ
Не начался
Торпедо
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
24 сентября 16:30, Stadion Tekstilshchik
Текстильщик
Не начался
Факел
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
25 сентября 08:00, Stadion Shakhter Cheremkhovo
Иркутск
Не начался
Челябинск
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
25 сентября 14:00, Stadion Zorkij
Амкал
Не начался
Енисей
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
25 сентября 16:30, стадион КАМАЗ
КАМАЗ
Не начался
Спартак Кострома
FONBET Кубок России. Путь регионов - 4 раунд
25 сентября 17:00, Локомотив
Волна Ковернино
Не начался
Арсенал Тула

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Фонбет Кубка России

