Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «ПСК Динская» примет «Урал», «БроукБойз» против «Сокола», «Ротор» сыграет с «Велесом» в среду, «Амкал» встретится с «Енисеем» в четверг
В Пути регионов FONBET Кубка России проходят матчи 4-го раунда.
Во вторник «ПСК Динская примет «Урал», а «БроукБойз» встретятся с «Соколом».
В среду «Велес» сыграет с «Ротором», «Торпедо» – с «Кристалл-МЭЗТ», «Факел» – с «Текстильщиком».
В четверг «Амкал» будет противостоять «Енисею», а КАМАЗ примет костромской «Спартак».
Фонбет Кубок России
Путь регионов
4-й раунд
23 сентября 12:00, Tsentral'nyy stadion Kuban'
Не начался
23 сентября 16:30, Stadion Zorkij
24 сентября 09:00, Stadion Central'nyj im. V.I. Lenina
Не начался
24 сентября 11:30, Труд
24 сентября 12:00, Stadion Urozhay
Не начался
24 сентября 12:00, Stadion imeni Kolosova
Не начался
24 сентября 13:00, Stadion Metallurg
24 сентября 14:00, Центральный
Не начался
24 сентября 15:00, Stadion VyatSShOR
24 сентября 15:30, Sportkompleks Znamja Truda
Не начался
24 сентября 16:00, стадион Факел
Не начался
24 сентября 16:30, Stadion Tekstilshchik
Не начался
25 сентября 08:00, Stadion Shakhter Cheremkhovo
25 сентября 14:00, Stadion Zorkij
25 сентября 16:30, стадион КАМАЗ
Не начался
25 сентября 17:00, Локомотив
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?47068 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости