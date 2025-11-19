Трамп о том, что его младший сын познакомился с Роналду: «Теперь Бэррон немного больше уважает отца просто потому, что я их познакомил»
Криштиану Роналду познакомился в Белом доме с младшим сыном Трампа.
Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду посетил ужин в Белом доме и познакомился с младшим сыном Дональда Трампа.
Помимо президента США на мероприятии присутствовали принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, гендиректор Apple Тим Кук и основатель Tesla Илон Маск.
Во время встречи Дональд Трамп заявил, что его 19‑летний сын — большой поклонник Роналду.
«Бэррон познакомился с ним. Думаю, теперь он немного больше уважает своего отца просто потому, что я их познакомил», — сказал Трамп.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: ESPN
