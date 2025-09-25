  • Спортс
  • КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»
41

КДК оштрафовал «Зенит» на 500 000 рублей за баннер фанатов в адрес Дегтярева на матче с «Ахматом» и на 100 000 рублей – за скандирование ненормативной лексики на игре с «Краснодаром»

«Зенит» оштрафован на 500 000 рублей за оскорбительный баннер о министре спорта.

На домашнем матче с «Ахматом» в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России болельщики петербуржцев вывесили оскорбительный баннер в адрес министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

«Болельщики на трибуне В секторов 108 и А09 демонстрировали несогласованный баннер. В заседании приняли участие исполнительный директор «Зенита» Погорелов, заместитель директора по безопасности Федотов и юрист клуба.

Федотов конкретно рассказал, что проверяли все видеокамеры и системы видеонаблюдения. Рассказал, как пронесли этот баннер. Рассказал, что вычислили двух людей, сшивавших этих баннер. Задержали этих двух людей. Полиция составила протокол. Дела переданы в суд. Эти двое признали свою вину, что они пронесли баннер и сшивали его на стадионе. Ожидается решение.

За публичное демонстрирование зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера [принято решение] оштрафовать «Зенит» на 500 тысяч рублей», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Также «Зенит» получил штраф за поведение болельщиков на гостевом матче с «Краснодаром» (2:0) в 9-м туре Мир РПЛ.

«Зенит» оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что болельщики «Зенита» скандировали ненормативную лексику и оскорбительные выражения. Это повторялось неоднократно», – сказал Григорьянц.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
logoМихаил Дегтярев
КДК РФС
logoЗенит
logoАхмат
болельщики
logoFONBET Кубок России
Артур Григорьянц
logoЧемпионат.com
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
