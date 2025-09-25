«Спартаку» предлагали назначить Федотова вместо Станковича («СЭ»)
«Спартаку» предлагали назначить Владимира Федотова.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Агенты предложили красно-белым рассмотреть кандидатуру 59-летнего специалиста на пост главного тренера вместо Деяна Станковича.
Последним местом работы Федотова был ЦСКА, который он возглавлял с 2022 по 2024 годы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
