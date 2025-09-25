«Спартаку» предлагали назначить Федотова вместо Станковича («СЭ»)

«Спартаку» предлагали назначить Владимира Федотова.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Агенты предложили красно-белым рассмотреть кандидатуру 59-летнего специалиста на пост главного тренера вместо Деяна Станковича .

Последним местом работы Федотова был ЦСКА , который он возглавлял с 2022 по 2024 годы.