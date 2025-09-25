Вампета о Дугласе в сборной Бразилии: «Знают ли его люди? Анчелотти вызвал 25-26 игроков – если 12 из них будут в кепках, никто их не узнает»

Вампета считает, что Дуглас Сантос неизвестен в Бразилии.

Экс-полузащитник «Коринтианса» и сборной Бразилии Вампета заявил, что национальная команда переживает кризис идентичности, упомянув игроков, которые не так хорошо известны болельщикам.

В сентябре защитник «Зенита », у которого есть российское гражданство, дебютировал за бразильскую сборную.

«Допустим, мы на футбольном мероприятии. Если появится Дуглас Сантос , узнают ли люди, кто он?

Анчелотти вызвал 25-26 игроков. Если 12 из них выйдут в кепках, никто не узнает, кто они. Если Вандерсон приедет сюда, узнаете ли вы его? Я нет, хотя работаю в футболе.

Раньше игроки национальной сборной несли ответственность, потому что было известно, что они хорошо играют, их видели. Если их игра не соответствовала уровню клуба, мы возвращались в команду и несли ответственность.

Сегодня многие из них больше не показываются, общаются только в социальных сетях», – сказал чемпион мира 2002 года.