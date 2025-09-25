Госдеп США: «Мы будем работать над тем, чтобы пресечь любые попытки отстранить Израиль от участия в ЧМ-2026»
США будут препятствовать отстранению Израиля.
Ранее сообщалось, что УЕФА примет решение по поводу возможного бана израильских команд на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома организации.
Власти США будут работать над тем, чтобы предотвратить отстранение Израиля со стороны ФИФА в преддверии ЧМ-2026, пишет Sky News. Вместе с тем подтверждается, что в данный момент идут обсуждения этого вопроса «на высоком уровне» в европейском футболе.
«Мы будем работать над тем, чтобы полностью пресечь любые попытки отстранить национальную сборную Израиля по футболу от участия в чемпионате мира», – заявил представитель Государственного департамента США.
