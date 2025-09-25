Булыкин о Shaman: «Не вижу ничего плохого, если он споет «Я русский» перед матчем РПЛ или сборной. Почему нет?»
Дмитрий Булыкин поддержал идею выступления Shaman перед матчем сборной России.
– Почему нет? У него есть песня «Я русский», которая везде поется. И если он ее споет перед матчем РПЛ или матчем сборной, не вижу в этом ничего плохого.
– А вы сами слушаете Shaman в машине, например?
– В машине у меня играет радио. Поэтому что ставят, то и слушаю.
– В число любимых исполнителей он не входит?
– У меня вообще нет любимых исполнителей, потому что слушаю радио. Главное, чтобы фоном что-то играло. Могу только переключиться между станциями в зависимости от настроения, – сказал экс-нападающий сборной России.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
