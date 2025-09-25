«Спартак» отказался от Талалаева и Федотова и уговаривает Ивича – единственного кандидата (Иван Карпов)
«Спартак» не собирается приглашать ни Владимира Федотова, ни Андрея Талалаева.
Сегодня стало известно, что руководству красно-белых предлагали рассмотреть эти кандидатуры на случай увольнения Деяна Станковича.
Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Спартак» отказался от этих вариантов и пытается убедить Владимира Ивича.
Бывший тренер «Краснодара», сейчас возглавляющий «Аль-Айн», на данный момент не готов к возвращению в РПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
