«Спартак» отказался от Талалаева и Федотова и уговаривает Ивича – единственного кандидата (Иван Карпов)

«Спартак» не собирается приглашать ни Владимира Федотова, ни Андрея Талалаева.

Сегодня стало известно, что руководству красно-белых предлагали рассмотреть эти кандидатуры на случай увольнения Деяна Станковича.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Спартак » отказался от этих вариантов и пытается убедить Владимира Ивича .

Бывший тренер «Краснодара», сейчас возглавляющий «Аль-Айн », на данный момент не готов к возвращению в РПЛ .