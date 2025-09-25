  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Спартак» отказался от Талалаева и Федотова и уговаривает Ивича – единственного кандидата (Иван Карпов)
81

«Спартак» отказался от Талалаева и Федотова и уговаривает Ивича – единственного кандидата (Иван Карпов)

«Спартак» не собирается приглашать ни Владимира Федотова, ни Андрея Талалаева.

Сегодня стало известно, что руководству красно-белых предлагали рассмотреть эти кандидатуры на случай увольнения Деяна Станковича.

Инсайдер Иван Карпов утверждает, что «Спартак» отказался от этих вариантов и пытается убедить Владимира Ивича.

Бывший тренер «Краснодара», сейчас возглавляющий «Аль-Айн», на данный момент не готов к возвращению в РПЛ.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?66449 голосов
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига ОАЭ
Иван Карпов
logoАндрей Талалаев
logoВладимир Ивич
logoБалтика
logoАль-Айн
logoВладимир Федотов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)
56сегодня, 16:08
«Спартаку» предлагали назначить Федотова вместо Станковича («СЭ»)
64сегодня, 15:01
Сакич о поведении Станковича: «Арбитрам стоит относиться более снисходительно иногда, это эмоции. Профессия подразумевает очень высокий уровень стресса»
8сегодня, 14:43
Главные новости
«Ливерпуль» не применял ни спортивных, ни финансовых санкций к Экитике за красную в матче с «Саутгемптоном» (Санти Ауна)
2 минуты назад
Чемпионат Испании. «Овьедо» примет «Барселону», «Осасуна» играет с «Эльче»
9812 минут назадLive
Португальская ассоциация судей пожаловалась на слова Моуринью. Жозе ответил: «Если я не могу критиковать работу судьи так же, как миллионы людей критикуют мою, это не демократично»
416 минут назад
Новый контракт «Арсенала» с Салиба будет рассчитан до 2030 года. Условия согласованы
832 минуты назад
78% женщин сталкивались с дискриминацией в футболе за последний год, а 86% считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин. Таковы результаты опроса Women in Football
4143 минуты назад
На дерби «Атлетико» и «Реала» впервые назначат судью ВАР из сообщества Мадрид – Карлоса дель Серро Гранде
1052 минуты назад
Лига Европы. «Лилль» играет с «Бранном», «Астон Вилла» против «Болоньи», «Зальцбург» встретится с «Порту»
3557 минут назадLive
Ямаль назвал себя самым стильным игроком в «Барселоне»: «Я вдохновляюсь художниками, музыкантами, актерами. Предпочитаю более повседневные и уличные образы»
32сегодня, 16:36
Вампета: «Готовый на 70% Неймар лучше любого игрока сборной Бразилии, готового на 100%. Но с каждой травмой он все дальше от вызова»
9сегодня, 16:28
ФИФА представила маскотов ЧМ-2026 – лося, ягуара и белоголового орлана
28сегодня, 16:21Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Валуев: «Израиль не имеет права выступать в международных соревнованиях»
511 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Аль-Охдуд», «Аль-Шабаб» проиграл «Аль-Холуду»
16 минут назад
Гильерме: «Дуглас просто хотел быть гражданином России, может. Не стоит осуждать человека за желание. Главное, чтобы игрокам не давали паспорта только ради обхода лимита»
320 минут назад
Джефф Монсон: «Израиль совершает геноцид и не имеет права получать приглашений в ООН. Но спортсмены к этому не причастны, почему они должны быть отстранены?»
738 минут назад
Фонбет Кубок России. Путь регионов. 4-й раунд. «Амкал» проиграл «Енисею», «КАМАЗ» принимает костромской «Спартак»
74сегодня, 16:00
Кубок Италии. «Дженоа» против «Эмполи», «Торино» встречается с «Пизой»
5сегодня, 16:30Live
Генсек РФС Митрофанов: «В июне рассматриваем вариант с играми на территории Северной или Южной Америки. В марте хотели бы сыграть в России, ведем переговоры с отобравшимися на ЧМ»
6сегодня, 16:04
Сычев о новом лимите: «Формула спорная. Легионеров сейчас много – отдавать их за бесценок? Это будет странно. Контракты долгосрочные, в них вложены серьезные средства»
3сегодня, 15:33
Ашраф Хакими: «Футболистов многие используют в своих интересах, мы подвержены рискам. Мой круг общения стал так мал, что я никого туда не впускаю»
1сегодня, 14:57
Глебов вернулся к тренировкам с ЦСКА после травмы бедра
5сегодня, 14:53