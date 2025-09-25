«Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей

«Спартак» оштрафован за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.

Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили , что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.

«Спартак» нарушил регламент, не предоставив автобус «Крыльям Советов». Тренерскому штабу и футболистам самарцев пришлось добираться до стадиона на такси. За данное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц .