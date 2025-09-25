«Спартак» оштрафован за непредоставление автобуса «Крыльям» в Москве – на 50 тысяч рублей
«Спартак» оштрафован за непредоставление транспорта «Крыльям Советов» в Москве.
Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (1:2) на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.
«Спартак» нарушил регламент, не предоставив автобус «Крыльям Советов». Тренерскому штабу и футболистам самарцев пришлось добираться до стадиона на такси. За данное нарушение «Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей», – сказал председатель контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?65430 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости