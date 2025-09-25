Внучка Гинера стала ведущей на CSKA TV. В дебютном ролике она спрашивала болельщиков, как долго они болеют за клуб
Внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.
«Знакомьтесь! Саша Гинер – новая ведущая CSKA TV ❤️💙. Как вы поняли, Саша за ЦСКА с рождения.
И мы вместе с ней решили узнать, как давно наши болельщики поддерживают клуб», – говорится в описании к дебютному ролику ведущей на канале.
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?64976 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости