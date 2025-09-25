Внучка Гинера стала ведущей на CSKA TV. В дебютном ролике она спрашивала болельщиков, как долго они болеют за клуб

Внучка Евгения Гинера стала ведущей на CSKA TV.

«Знакомьтесь! Саша Гинер – новая ведущая CSKA TV ❤️💙. Как вы поняли, Саша за ЦСКА с рождения.

И мы вместе с ней решили узнать, как давно наши болельщики поддерживают клуб», – говорится в описании к дебютному ролику ведущей на канале.