«Трактор» прервал 6-матчевую победную серию «Авангарда». Команда Гру выиграла 4 из 5 последних игр
«Трактор» обыграл «Авангард» (5:1) в матче Fonbet чемпионата КХЛ.
Клуб прервал шестиматчевую победную серию «Авангарда».
Для команды тренера Бенуа Гру эта победа стала 4-й в 5 играх. С 12 очками после 9 матчей сезона клуб идет на 3-м месте в таблице Востока.
«Авангард» набрал 12 очков в 8 играх и идет на 2-м месте.
В следующем матче, 30 сентября, «Трактор» сыграет против «Спартака».
«Авангард» встретится с «Салаватом Юлаевым» 27 сентября.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
