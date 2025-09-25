78% женщин сталкивались с дискриминацией в футболе за последний год, а 86% считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин. Таковы результаты опроса Women in Football

Организация Women in Football выяснила, что в футболе плохо относятся к женщинам.

78% из 759 опрошенных женщин столкнулись с дискриминацией за последний год, в то время как более половины сообщили о проявлениях сексизма или мизогинии.

Опрос показал, что 63,5% женщин становились объектами сексистских шуток, а более 56% сказали, что никаких мер не было принято, когда они сообщали руководству о гендерной дискриминации на рабочем месте.

86% респонденток, работающих в футболе, считают, что женщинам приходится трудиться усерднее мужчин, чтобы добиться того же признания и получить те же привилегии. 69 из 100 мужчин, также участвовавших в опросе, согласились с ними.

«Это не просто цифры: это реальные переживания людей, работающих в футболе, и они заслуживают лучшего. Чтобы все изменить, нам нужно признать эти суровые истины. Мы можем с уверенностью сказать, что реальный уровень дискриминации даже выше, поскольку треть женщин-респонденток заявили, что не сообщали о случаях из-за отсутствия доверия к процессам, касающимся рабочей силы, или из страха возмездия.

Мы не можем продолжать полагаться на стойкость женщин. Нам нужно, чтобы женщины получали поддержку, признание, чтобы их ценили. Это не вопрос затрат. Это вопрос культуры и приверженности обеспечению психологической безопасности», – отметила глава WIF Ивонн Харрисон, охарактеризовав результаты опроса как «мрачные».