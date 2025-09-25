  • Спортс
УЕФА примет решение по Израилю на следующей неделе. За отстранение выступает «подавляющее большинство» членов исполкома (The Times)

Большинство членов УЕФА выступает за отстранение Израиля.

Ранее сообщалось, что 8 экспертов ООН призвали ФИФА и УЕФА отстранить сборную Израиля «в ответ на продолжающийся геноцид на оккупированной палестинской территории».

В среду появилась информация о том, что УЕФА не будет исключать израильские команды из турниров, чему поспособствовали дипломаты, американские официальные лица и некоторые футбольные чиновники.

По информации The Times, «подавляющее большинство» членов исполнительного комитета УЕФА выступает за отстранение израильских команд от международных турниров. Ожидается, что УЕФА примет решение по поводу израильских команд на следующей неделе.

