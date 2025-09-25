НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» примет «Филадельфию», «Монреаль» против «Торонто», «Рейнджерс» сыграют с «Айлендерс»
В НХЛ проходят выставочные матчи перед стартом сезона.
Выставочные матчи
«Вашингтон» – Филадельфия» – 2:00
«Монреаль» – «Торонто» – 2:00
«Рейнджерс» – «Айлендерс» – 2:00
«Детройт» – «Баффало» – 2:00
«Миннесота» – «Даллас» – 3:00
«Вегас» – «Юта» – 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
