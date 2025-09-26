Мирошниченко забил победный гол в матче с «Флайерс» на предсезонке – после сольного прохода к воротам Колосова
Иван Мирошниченко забил победный гол в матче с «Филадельфией» на предсезонке.
21-летний форвард «Вашингтона» поразил ворота Алексея Колосова после сольного прохода.
«Кэпиталс» обыграли «Флайерс» (5:1) в выставочном матче, проходившем в Вашингтоне.
Для Ивана гол стал первым в рамках текущей предсезонки НХЛ.
