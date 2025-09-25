«Барселона» после ошибки Гарсии пропустила от «Овьедо» почти с центра поля. Рейна перехватил пас голкипера, выбежавшего из штрафной, и в касание пробил по воротам
Ошибка Жоана Гарсии привела к голу в ворота «Барселоны».
На 33-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги голкипер покинул штрафную площадь с целью перехватить заброс. Он подбил мяч коленом и, оказавшись на фланге, сделал передачу по направлению к центральному кругу.
Альберто Рейна перехватил пас и первым же касанием почти из центра поля пробил по пустым воротам – 1:0.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67590 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
