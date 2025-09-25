«Барселона» после ошибки Гарсии пропустила от «Овьедо» почти с центра поля. Рейна перехватил пас голкипера, выбежавшего из штрафной, и в касание пробил по воротам

Ошибка Жоана Гарсии привела к голу в ворота «Барселоны».

На 33-й минуте матча 6-го тура Ла Лиги голкипер покинул штрафную площадь с целью перехватить заброс. Он подбил мяч коленом и, оказавшись на фланге, сделал передачу по направлению к центральному кругу.

Альберто Рейна перехватил пас и первым же касанием почти из центра поля пробил по пустым воротам – 1:0.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»