«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)

«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Андрея Талалаева.

Ранее стало известно , что агенты предложили красно-белым рассмотреть возможность назначения Владимира Федотова на пост главного тренера вместо Деяна Станковича .

По информации Sport24, посредники также предлагали кандидатуру Андрея Талалаева на случай ухода сербского специалиста.

После 9 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак » занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Балтика» Талалаева идет 3-й с 17 баллами.