«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)
«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Андрея Талалаева.
Ранее стало известно, что агенты предложили красно-белым рассмотреть возможность назначения Владимира Федотова на пост главного тренера вместо Деяна Станковича.
По информации Sport24, посредники также предлагали кандидатуру Андрея Талалаева на случай ухода сербского специалиста.
После 9 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Балтика» Талалаева идет 3-й с 17 баллами.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
