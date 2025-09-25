55

«Спартаку» предлагали кандидатуру Талалаева на случай ухода Станковича (Sport24)

«Спартаку» предлагали рассмотреть назначение Андрея Талалаева.

Ранее стало известно, что агенты предложили красно-белым рассмотреть возможность назначения Владимира Федотова на пост главного тренера вместо Деяна Станковича.

По информации Sport24, посредники также предлагали кандидатуру Андрея Талалаева на случай ухода сербского специалиста.

После 9 проведенных туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице, набрав 15 очков. «Балтика» Талалаева идет 3-й с 17 баллами.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
