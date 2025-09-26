  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Демидов при 2:7 в игре с «Торонто»: ассист, 1 бросок, 3 потери и «минус 3» за 16:09. Иван набрал 1-е очко на предсезонке
Видео
1

Демидов при 2:7 в игре с «Торонто»: ассист, 1 бросок, 3 потери и «минус 3» за 16:09. Иван набрал 1-е очко на предсезонке

Иван Демидов сделал ассист в матче с «Торонто» на предсезонке.

«Монреаль» с 19-летним форвардом в составе был разгромлен «Лифс» (2:7) в домашнем выставочном матче. 

Демидов (16:09, 3:56 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 3». У него 1 бросок в створ и 3 потери. 

Во втором периоде Иван ассистировал Патрику Лайне в большинстве, набрав свой первый балл за результативность на предсезонке. 

Опубликовал: Александр Балабанов
logoИван Демидов
logoМонреаль
выставочные матчи
logoТоронто
logoПатрик Лайне
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» забил 5 голов «Филадельфии», «Монреаль» разгромлен «Торонто», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс»
612 минут назадLive
КХЛ. «Лада» сыграет с «Шанхаем», «Локомотив» примет «Автомобилист», «Динамо» Минск против «Северстали»
17 минут назад
Капризов, Тарасенко и Юров остались без очков в выставочном матче «Миннесоты» с «Далласом» (2:5)
152 минуты назад
Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» в выставочном матче
1сегодня, 03:45
Мирошниченко забил победный гол в матче с «Флайерс» на предсезонке – после сольного прохода к воротам Колосова
1сегодня, 03:15Видео
Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
2вчера, 21:22
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
17вчера, 20:35Фото
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
8вчера, 19:58
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
5вчера, 19:48Фото
Ливо догнал Лиможа и Силантьева в гонке бомбардиров КХЛ. Форвард «Трактора» набрал 11 очков в 7 матчах
7вчера, 19:21
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
1вчера, 21:57
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
2вчера, 21:46
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
1вчера, 21:37
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
вчера, 20:59
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
2вчера, 20:50
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
вчера, 20:19
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1вчера, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
вчера, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1вчера, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
1вчера, 18:44