Демидов при 2:7 в игре с «Торонто»: ассист, 1 бросок, 3 потери и «минус 3» за 16:09. Иван набрал 1-е очко на предсезонке

Иван Демидов сделал ассист в матче с «Торонто» на предсезонке.

«Монреаль » с 19-летним форвардом в составе был разгромлен «Лифс» (2:7) в домашнем выставочном матче.

Демидов (16:09, 3:56 – в большинстве) завершил встречу с полезностью «минус 3». У него 1 бросок в створ и 3 потери.

Во втором периоде Иван ассистировал Патрику Лайне в большинстве, набрав свой первый балл за результативность на предсезонке.