«Реал» ждет максимальных санкций в отношении «Барселоны» по делу Негрейры. Мадридцы намерены проинформировать ФИФА по окончании разбирательства (Marca)

В «Реале» ожидают суровых санкций в отношении «Барселоны» по «делу Негрейры».

В 2023 году «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре , работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату нескольких миллионов евро Негрейре от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.

На прошлой неделе несколько фигурантов дела дали показания в суде, в том числе сын Негрейры Хавьер Энрикес и бывшие президенты «Барселоны» Сандро Росель и Жозеп Бартомеу.

По информации Marca, «Реал», выступающий в качестве частного обвинителя, намерен добиваться максимальных последствий «дела Негрейры» для «Барселоны». Мадридский клуб считает, что санкции в отношении каталонцев являются необходимостью для всего испанского футбола.

Сообщается, что «Реал» внимательно следит за ходом дела и ожидает решения суда. По завершении судебного разбирательства мадридцы намерены проинформировать ФИФА обо всем происходящем. Кроме того, пресс-служба клуба собирает доказательства несправедливого отношения со стороны судей в Ла Лиге. Кроме того, «Реал » требует объяснений сокращению срока давности дела до пяти лет в 2021 году – на тот момент Министерством спорта Испании руководил бывший директор «Барселоны» Альваро Солер.