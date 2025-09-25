Алиев сыграет роль принца в шоу Плющенко «Белоснежка», в котором главную роль исполнит Щербакова

Дмитрий Алиев сыграет роль принца в шоу Евгения Плющенко «Белоснежка».

Шоу пройдет с 27 декабря 2025 года по 4 января 2026-го на ВТБ Арене в Москве. Главную роль исполнит олимпийская чемпионка Анна Щербакова .

«До нашей волшебной новогодней сказки на льду «Белоснежка» осталось всего 92 дня. С 27 декабря по 4 января на ВТБ Арене мы готовим для всех наших поклонников сказочную премьеру.

Я еще никогда не выступала на льду с классическим балетом. Но мне кажется, что то, что мы для вас придумали в этом году, будет наполнено особой магией единства льда и балета. На фантастической красоты сцене под музыку Вивальди вы увидите смену четырех времен года.

Приоткрываю тайну: за шоу я сменю три платья! И вы скоро узнаете почему. Мой волшебный плащ будет весом 10 кг.

Моим принцем будет чемпион России и Европы – Дмитрий Алиев . Королем – легенда мирового фигурного катания – Евгений Плющенко . Самому старшему гномику – 14 лет, а младшему – всего 5. Думаю, что вы догадались, кто это.

Моя карета уже приехала из Бельгии, как и нереальной красоты новогодняя ель и часть декораций. Для сказки уже сшито 470 костюмов. У меня главная и очень красивая роль Белоснежки, которую я очень люблю. Я надеюсь, вы полюбите эту сказку, как и я», – написала Щербакова в соцсети, опубликовав тизер к шоу.

Скриншот видео из инстаграма Анны Щербаковой.