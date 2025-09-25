Алиев сыграет роль принца в шоу Плющенко «Белоснежка», в котором главную роль исполнит Щербакова
Шоу пройдет с 27 декабря 2025 года по 4 января 2026-го на ВТБ Арене в Москве. Главную роль исполнит олимпийская чемпионка Анна Щербакова.
«До нашей волшебной новогодней сказки на льду «Белоснежка» осталось всего 92 дня. С 27 декабря по 4 января на ВТБ Арене мы готовим для всех наших поклонников сказочную премьеру.
Я еще никогда не выступала на льду с классическим балетом. Но мне кажется, что то, что мы для вас придумали в этом году, будет наполнено особой магией единства льда и балета. На фантастической красоты сцене под музыку Вивальди вы увидите смену четырех времен года.
Приоткрываю тайну: за шоу я сменю три платья! И вы скоро узнаете почему. Мой волшебный плащ будет весом 10 кг.
Моим принцем будет чемпион России и Европы – Дмитрий Алиев. Королем – легенда мирового фигурного катания – Евгений Плющенко. Самому старшему гномику – 14 лет, а младшему – всего 5. Думаю, что вы догадались, кто это.
Моя карета уже приехала из Бельгии, как и нереальной красоты новогодняя ель и часть декораций. Для сказки уже сшито 470 костюмов. У меня главная и очень красивая роль Белоснежки, которую я очень люблю. Я надеюсь, вы полюбите эту сказку, как и я», – написала Щербакова в соцсети, опубликовав тизер к шоу.
Скриншот видео из инстаграма Анны Щербаковой.