Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/4 финала. Италия сыграет с Бельгией, Польша против Турции и другие матчи
На мужском чемпионате мира по волейболу стартуют матчи 1/4 финала.
Чемпионат мира по волейболу-2025
Мужчины
Пасай, Филиппины
1/4 финала
24 сентября, среда
Италия – Бельгия – 10.30
Польша – Турция – 15.00
25 сентября, четверг
Чехия – Иран – 10.30
США – Болгария – 15.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции покажет Okko.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
