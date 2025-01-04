  • Спортс
  • Волейбол
  • Новости
  • Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/4 финала. Италия сыграет с Бельгией, Польша против Турции и другие матчи
0

Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/4 финала. Италия сыграет с Бельгией, Польша против Турции и другие матчи

На мужском чемпионате мира по волейболу стартуют матчи 1/4 финала.

Чемпионат мира по волейболу-2025

Мужчины

Пасай, Филиппины

1/4 финала

24 сентября, среда

Италия – Бельгия – 10.30

Польша – Турция – 15.00

25 сентября, четверг

Чехия – Иран – 10.30

США – Болгария – 15.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Прямые трансляции покажет Okko.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Ирана
logoсборная Болгарии
logoсборная Польши
logoсборная Италии во волейболу
logoсборная Бельгии
logoсборная США
чемпионат мира
logoсборная Чехии
logoсборная Турции
результаты
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Волейбол в Telegram
Материалы по теме
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Иран обыграл Сербию на тай-брейке, Чехия победила Тунис, другие результаты
29сегодня, 14:47
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину, другие результаты
3518 сентября, 15:23
Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу
318 сентября, 14:17
Главные новости
Сергею Тетюхину исполнилось 50 лет: «Я абсолютно доволен своей спортивной карьерой. Ничего не стал бы менять»
1сегодня, 16:06
Чемпионат мира по волейболу-2025. 1/8 финала. Иран обыграл Сербию на тай-брейке, Чехия победила Тунис, другие результаты
29сегодня, 14:47
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия и Франция не вышли в плей-офф, проиграв Сербии и Аргентине соответственно, Италия победила Украину, другие результаты
3518 сентября, 15:23
Олимпийские чемпионы французы не вышли в плей-офф чемпионата мира по волейболу
318 сентября, 14:17
Чемпионат мира по волейболу-2025. США обыграли Кубу, Нидерланды уступили Польше, Словения победила Германию, другие результаты
317 сентября, 16:09
Чемпионат мира по волейболу-2025. Бразилия обыграла Чехию, Сербия победила Китай, Италия уступила Бельгии, другие результаты
1116 сентября, 16:01
Чемпионат мира по волейболу-2025. Словения уступила Болгарии, США обыграли Португалию, Польша победила Катар и другие результаты
615 сентября, 17:45
Депутат Госдумы Колунов предложил запретить зарубежную музыку на спортивных мероприятиях
18015 сентября, 07:52
Лешуков и Стояновский, Макрогузова и Шевцова стали победителями чемпионата России по пляжному волейболу
14 сентября, 21:26
Чемпионат мира по волейболу-2025. Франция обыграла Южную Корею, Бразилия победила Китай, другие результаты
814 сентября, 16:28
Ко всем новостям
Последние новости
Доигровщица Светлана Гатина покинула казанское «Динамо»
19 мая, 20:07
«Не на каждой арене подобное можешь испытать. Надеюсь, в будущем это будет на всех стадионах России». Куркаев о волейбольной атмосфере в Новосибирске
19 ноября 2024, 20:08
Геннадий Шипулин: «Мне не понравилась эта Олимпиада. Не нравится, что нет нашей великой страны»
528 августа 2024, 11:25
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 3-й тур. Матвеева и Мендоса обыграли Людвиг и Липпман, Умана-Паредес и Уилкерсон уступили Граудине и Самойловой, другие результаты
3 августа 2024, 14:50
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Граудиня и Самойлова обыграли Полетти и Амарилью, Матвеева и Мендоса победили Пласетт и Ришар, другие результаты
131 июля 2024, 21:20
Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 1-й тур. Хюберли и Бруннер победили Мендосу и Матвееву, Артачо и Клэнси обыграли Сюэ Чэнь и Ся Синьи, другие результаты
129 июля 2024, 17:37
Евгения Старцева о россиянах на Олимпиаде-2024: «Я уверена, что вся страна будет за них болеть и переживать»
19 июля 2024, 14:56
21-летняя волейболистка Арина Михайлина покончила с собой (РЕН ТВ)
122 апреля 2024, 14:25
Всероссийская федерация волейбола сообщила о мошенниках, которые представляются сотрудниками организации
3 октября 2023, 17:21
VK проведет благотворительный турнир по волейболу среди команд IT-компаний
28 сентября 2023, 12:39Пользовательская новость