ТВ «Реала» заявило о предвзятости ВАР: «Коке не показали красную, когда он схватил вратаря «Райо» за шею, а Винисиуса удалили за аналогичное действие в прошлом сезоне, когда его провоцировали»

На телевидении «Реала» обвинили ВАР в предвзятости.

«На «Метрополитано» Коке не показали красную карточку после того, как он схватил вратаря «Райо Вальекано » за шею и повалил его на землю. Судья в поле не удалил его, и ВАР не проверил этот эпизод, что сильно отличается от того, что произошло с Винисиусом в прошлом сезоне на «Месталье» за аналогичное действие.

Тогда ВАР все-таки проверил эпизод, но не показал судье момент, когда вратарь провоцировал бразильца... В итоге Вини был удален с поля. Как и два сезона назад, когда ВАР показывал предвзятые кадры и был поддержан судьей», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».

ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»