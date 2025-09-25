ТВ «Реала» заявило о предвзятости ВАР: «Коке не показали красную, когда он схватил вратаря «Райо» за шею, а Винисиуса удалили за аналогичное действие в прошлом сезоне, когда его провоцировали»
На телевидении «Реала» обвинили ВАР в предвзятости.
«На «Метрополитано» Коке не показали красную карточку после того, как он схватил вратаря «Райо Вальекано» за шею и повалил его на землю. Судья в поле не удалил его, и ВАР не проверил этот эпизод, что сильно отличается от того, что произошло с Винисиусом в прошлом сезоне на «Месталье» за аналогичное действие.
Тогда ВАР все-таки проверил эпизод, но не показал судье момент, когда вратарь провоцировал бразильца... В итоге Вини был удален с поля. Как и два сезона назад, когда ВАР показывал предвзятые кадры и был поддержан судьей», – сказал ведущий клубного ТВ «Реала».
ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67590 голосов
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости