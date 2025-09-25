«За прошлый год люди внесли букмекерам 1 трлн рублей – огромная сумма». В Финпотребсоюзе считают, что БК не уйдут с легального рынка из-за новых налогов

  • Спортс
Новые налоги не приведут к уходу букмекерских компаний с легального рынка в нелегальный.

Об этом заявил председатель Финпотребсоюза Игорь Костиков. Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

«Тут вопрос даже не столько поступления. Я могу сказать, сколько люди платят букмекерам в год. По последним данным за прошлый год было внесено 1 трлн рублей – это огромная сумма», – заявил Костиков.

По оценке Правительства, новые налоги для букмекеров ежегодно будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?

