Роднина о сменивших гражданство спортсменах: «Я застала время, когда везде была одна тема: как бы свалить из этой страны. Теперь эти же кричат о предателях»

Ирина Роднина высказалась о сменивших гражданство спортсменах.

«У кого язык не на том месте растет… Менять гражданство, заниматься или работать в других компаниях — у нас огромное количество граждан России, которые работают в иностранных компаниях или где-то за границей. Они что, все предатели?

Соотечественники, которые разбросаны по всему миру, — все равно наши люди. Поэтому само понятие и слово предатель — это очень жестоко. Я просто еще застала то время, когда везде была только одна тема: как бы свалить из этой страны. Так вот эти же теперь и кричат, что кто-то предатель.

В том-то и дело, что времена поменялись. В таких больших странах, как Россия или те же Соединенные Штаты, миграция всегда была, есть и будет. Еще даже до Олимпийских игр. Миграция населения по земному шару всегда была и будет. Если Моисей 40 лет водил народ по пустыне, чего мы здесь-то возмущаемся?» – рассказала депутат Госдумы Ирина Роднина.