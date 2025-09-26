У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне
«Барселона» одержала четвертую победу подряд.
Команда Ханси Флика обыграла «Овьедо» (3:1) в 6-м туре чемпионата Испании и продолжает идти на втором месте в таблице, отставая от «Реала» на 2 очка.
«Блауграна» выиграла шесть из семи матчей сезона с общим счетом 20:4. Также была ничья с «Райо Вальекано» – 1:1.
28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад».
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?67952 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости