У «Барселоны» 6 побед с общим счетом 20:4 и ничья с «Райо» в этом сезоне

«Барселона» одержала четвертую победу подряд.

Команда Ханси Флика обыграла «Овьедо» (3:1) в 6-м туре чемпионата Испании и продолжает идти на втором месте в таблице, отставая от «Реала» на 2 очка.

«Блауграна» выиграла шесть из семи матчей сезона с общим счетом 20:4. Также была ничья с «Райо Вальекано» – 1:1.

28 сентября «Барселона» примет «Реал Сосьедад».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
