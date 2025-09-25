ФИФА представила маскотов ЧМ-2026 – лося, ягуара и белоголового орлана

ФИФА представила маскотов ЧМ-2026.

Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля следующего года.

Маскотами турнира стали лось Мэйпл, ягуар Зайю и белоголовый орлан Клатч. Каждый из них символизирует одну из стран-хозяек турнира. Они также станут персонажами видеоигры FIFA Heroes, которая выйдет в следующем году.

«Команда чемпионата мира-2026 только что стала больше – и веселее! Мэйпл, Зайю и Клатч полны радости, энергии и духа единения, как и сам чемпионат мира по футболу.

Три талисмана играют центральную роль в невероятной, увлекательной атмосфере, которую мы создаем для этого турнира, меняющего правила игры. Они завоюют сердца и будут радовать людей во всей Северной Америке и по всему миру.

Я уже представляю их на детских футболках, как они дают «пять» легендам футбола и – впервые в истории этого турнира – играют главные роли в видеоиграх, в которые играют миллионы людей по всему миру», – сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.

Изображение: https://www.fifa.com/