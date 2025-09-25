«Вся система внебюджетного финансирования российского спорта будет разрушена». Советник гендиректора «Фонбет» о новых налогах для БК

Советник гендиректора «Фонбет» Николай Оганезов отреагировал на ужесточение налоговой политики в отношении букмекеров.

Ранее Минфин направил в Правительство законопроект, предлагающий реформу налогообложения букмекеров: 5% налога на игорный бизнес с суммы принятых ставок и 25% налога на прибыль организаций.

Новые налоги для букмекеров ежегодно будут приносить около 70 млрд рублей в бюджет.

«Очевидно, что при таком фискальном бремени можно поставить крест на всех спонсорских контрактах букмекеров и на их социальных проектах.

В принципе вся система внебюджетного финансирования российского спорта будет неминуемо разрушена, так как значительная часть этой системы основывалась именно на финансовых дотациях российских букмекеров», – рассказал Оганезов Ставкам на Спортсе’’.

Новый налог убьет беттинг как индустрию. Что о нем известно и почему это так пугает букмекеров?