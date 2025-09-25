1

«Реал Овьедо» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:30

«Реал Овьедо» примет «Барселону в игре 6-го тура Ла Лиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:30 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире. Матч пройдет на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoРеал Овьедо
logoЛа Лига
онлайны
logoБарселона
