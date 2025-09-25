  • Спортс
  • ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»

На телевидении «Реала» снова раскритиковали судейство в Ла Лиге.

«Тур за туром мы видим примеры того, как испанские судьи выносят удаления. За эти шесть туров игрок «Реала» был несправедливо удален с поля, в то время как игрок «Барселоны» избежал двух красные карточек, а последний случай – нападение Коке, которое не было замечено в недавнем матче «Атлетико» – «Райо Вальекано». Ситуации, которые объясняют, почему «Реал Мадрид» имеет худший показатель красных карточек в Ла Лиге в XXI веке.

Разницу с «Барселоной» трудно понять, хотя, глядя на то, что мы видим на поле в каждом матче, нас уже ничто не удивляет. Мы сталкивались с необъяснимыми ситуациями, такими как удаление Хейсена на «Аноэте». Хиль Мансано показал ему прямую красную карточку, и ВАР не вмешался, несмотря на то, что игрок «Реала» не был последним игроком на своей половине, а его действие не стало лишением явной возможности забить гол. Сам CTA признал ошибку.

Между тем, в матчах «Барселоны» Рафинья избежал двух красных карточек. Во-первых, за грубый подкат против игрока «Мальорки». ВАР тоже не вмешался. А в прошлые выходные он избежал второй желтой карточки после того, как толкнул игрока «Хетафе», когда мяч был не в игре», – сказал ведущий ТВ «Реала». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
