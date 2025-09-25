ТВ «Реала» о судействе в Ла Лиге: «Хейсена несправедливо удалили, в то время как Рафинья избежал двух красных карточек. Уже ничему не удивляемся»
«Тур за туром мы видим примеры того, как испанские судьи выносят удаления. За эти шесть туров игрок «Реала» был несправедливо удален с поля, в то время как игрок «Барселоны» избежал двух красные карточек, а последний случай – нападение Коке, которое не было замечено в недавнем матче «Атлетико» – «Райо Вальекано». Ситуации, которые объясняют, почему «Реал Мадрид» имеет худший показатель красных карточек в Ла Лиге в XXI веке.
Разницу с «Барселоной» трудно понять, хотя, глядя на то, что мы видим на поле в каждом матче, нас уже ничто не удивляет. Мы сталкивались с необъяснимыми ситуациями, такими как удаление Хейсена на «Аноэте». Хиль Мансано показал ему прямую красную карточку, и ВАР не вмешался, несмотря на то, что игрок «Реала» не был последним игроком на своей половине, а его действие не стало лишением явной возможности забить гол. Сам CTA признал ошибку.
Между тем, в матчах «Барселоны» Рафинья избежал двух красных карточек. Во-первых, за грубый подкат против игрока «Мальорки». ВАР тоже не вмешался. А в прошлые выходные он избежал второй желтой карточки после того, как толкнул игрока «Хетафе», когда мяч был не в игре», – сказал ведущий ТВ «Реала».