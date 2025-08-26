Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 16 пилотов из 22
«Кадиллак» объявил, что новую команду будут представлять Серхио Перес и Валттери Боттас.
Вакантными остаются места в «Мерседесе» (вероятнее всего, их сохранят Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли) и «Рейсинг Буллз» и по одному кокпиту в «Ред Булл» и «Альпин».
Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026
«Макларен»: Оскар Пиастри (контракт до конца 2026, минимум), Ландо Норрис (2026)
«Феррари»: Шарль Леклер (2026, минимум), Льюис Хэмилтон (2026, минимум)
«Мерседес»: не объявлено
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (2028)
«Уильямс»: Алекс Албон (2026, минимум), Карлос Сайнс (2026, минимум)
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (2026, минимум), Ланс Стролл (2026, минимум)
«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг (2026, минимум), Габриэл Бортолето (2026, минимум)
«Рейсинг Буллз»: не объявлено
«Хаас»: Эстебан Окон (2026, минимум), Оливер Бермэн (2026, минимум)
«Альпин»: Пьер Гасли (2026, минимум)
«Кадиллак»: Серхио Перес (2027, минимум), Валттери Боттас (2027, минимум)