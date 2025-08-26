7

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026: известны 16 пилотов из 22

Определены 16 из 22 пилотов «Формулы-1» на 2026 год.

«Кадиллак» объявил, что новую команду будут представлять Серхио Перес и Валттери Боттас.

Вакантными остаются места в «Мерседесе» (вероятнее всего, их сохранят Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли) и «Рейсинг Буллз» и по одному кокпиту в «Ред Булл» и «Альпин».

Составы команд «Формулы-1» на сезон-2026

«Макларен»: Оскар Пиастри (контракт до конца 2026, минимум), Ландо Норрис (2026)

«Феррари»: Шарль Леклер (2026, минимум), Льюис Хэмилтон (2026, минимум)

«Мерседес»: не объявлено

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (2028)

«Уильямс»: Алекс Албон (2026, минимум), Карлос Сайнс (2026, минимум)

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (2026, минимум), Ланс Стролл (2026, минимум)

«Ауди» (в 2025-м – «Заубер»): Нико Хюлькенберг (2026, минимум), Габриэл Бортолето (2026, минимум)

«Рейсинг Буллз»: не объявлено

«Хаас»: Эстебан Окон (2026, минимум), Оливер Бермэн (2026, минимум)

«Альпин»: Пьер Гасли (2026, минимум)

«Кадиллак»: Серхио Перес (2027, минимум), Валттери Боттас (2027, минимум)

«Кадиллак» объявил о контрактах с Пересом и Боттасом

Опубликовал: Михаил Ширяев
