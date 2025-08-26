«Росгонки» подали в суд на «Ф-1» и требуют 67 млн долларов за отмену Гран-при России-2022

Промоутер Гран-при России требует 67 млн долларов от «Формулы-1».

Компания «Росгонки» подала иск в Высокий суд Англии и Уэльса на 50 миллионов фунтов (около 67 миллионов долларов).

Фирма, которая являлась промоутером Гран-при России , требует вернуть взнос за проведение этапа 2022 года с процентами.

Предполагалось, что Гран-при России-2022 станет последним на «Сочи Автодроме », с 2023-го гонка должна была переехать под Санкт-Петербург, на трассу «Игора Драйв». В марте 2022 года было объявлено об отмене всех гонок «Ф-1» в стране.

Здесь в России была «Формула-1»: трасса в Сочи для Гран-при теперь улица для прогулок

Экклстоун о попытке провести Гран-при СССР: «Хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь. Россия была важной частью мира»