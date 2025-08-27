«Буде-Глимт» Хайкина и «Пафос» впервые сыграют на основном этапе Лиги чемпионов. «Црвена Звезда» Тикнизяна вылетела
«Буде-Глимт» и «Пафос» вышли в общий этап Лиги чемпионов.
Норвежский клуб одержал победу над «Штурмом» в плей-офф квалификации ЛЧ по сумме двух матчей (5:0, 1:2) и пробился в следующую стадию турнира.
Команда с Кипра выбила «Црвену Звезду» (2:1, 1:1). Защитник сербской команды Наир Тикнизян полностью провел оба матча.
«Буде-Глимт» и «Пафос» впервые примут участие в основном этапе главного еврокубкового турнира. В прошлом сезоне команда, за которую выступает российский вратарь Никита Хайкин, дошла до полуфинала Лиги Европы, где уступила «Тоттенхэму» (1:3, 0:2).
«Пафос», основанный в 2014 году, в прошлом сезоне впервые участвовал в еврокубках. Он пробился в 1/8 финала Лиги конференций и вылетел от «Юргордена» (1:0, 0:3).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
