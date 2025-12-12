«Арсенал» не выиграет АПЛ, если продолжит использовать Мерино как центрфорварда. Платите огромные деньги за «недостающее звено», а он сидит на скамейке». Мерсон о команде Артеты

Пол Мерсон: «Арсенал» не выиграет АПЛ, если Мерино будет центрфорвардом.

Бывший футболист «Арсенала» Пол Мерсон поделился ожиданиями перед матчем команды Микеля Артеты в АПЛ против «Вулверхэмптона ».

«4:0 в пользу «Арсенала »? 5:0? Честно говоря, может быть что угодно! Не знаю, как «Вулвс» собираются выигрывать в этом сезоне. Идеальный соперник для «канониров» после матчей с «Астон Виллой» и «Брюгге». Думаю, что «Вулверхэмптону» будет сложно в этой игре.

Считаю, что Микель Артета ошибся, когда использовал Микеля Мерино в качестве центрального нападающего в матче против «Виллы». Знаю, что Мерино забивает много важных голов, но «Вилла» была в отличной форме, и им нужен был кто-то вроде Виктора Дьокереша в составе, чтобы дестабилизировать соперника.

Вы платите огромные деньги за «недостающее звено», а он сидит на скамейке запасных три игры подряд. Если у него проблемы с физической формой, тогда почему он в заявке? Не понимаю этого.

Я уже говорил это раньше и скажу еще раз: «Арсенал» не выиграет лигу, если продолжит использовать Мерино в качестве центрального нападающего.

Мне нравится позитивный настрой Артеты. В последние недели «Арсенал» столкнулся с немалым количеством травм, поэтому Артета не мог выбрать оптимальный состав на некоторые матчи. Я ожидаю, что они вернутся к победам», – сказал Пол Мерсон.