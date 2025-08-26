Дзюба о «Зените» и «Спартаке»: «Их должны тренировать другие тренеры, более мастеровитые. Хороший человек – не профессия»

Артем Дзюба считает, что «Спартаку» и «Зениту» нужны другие тренеры.

– Что думаете о ситуации, в которой оказались два больших клуба – «Зенит» и «Спартак»? Не лучший старт сезона, непростая ситуация с точки зрения чемпионских амбиций.

– Думаю, их должны тренировать другие тренеры.

– Не устраивает квалификация или не нравятся по-человечески?

– При чем здесь по-человечески? Хороший человек – не профессия.

– Нужны более амбициозные?

– Более мастеровитые в плане тренерского цеха, – сказал нападающий «Акрона».

«Зенит» под руководством Сергея Семака занимает 6-е место с 9 очками в турнирной таблице Мир РПЛ после 6 туров, «Спартак» во главе с Деяном Станковичем – на 8-м месте с 8 баллами.