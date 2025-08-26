Зобнин ударом с лету забил «Пари НН». Атаку забросом из-за боковой начал Самошников
Роман Зобнин забил «Пари НН».
На 12-й минуте матча FONBET Кубка России новичок «Спартака» Илья Самошников из-за боковой вбросил мяч в штрафную площадь нижегородцев. После попытки защитников выбить мяч тот отскочил к Зобнину, и полузащитник с лету в касание переправил его в сетку – 1:0.
Это первый гол капитана «Спартака» в текущем сезоне. Его статистику можно изучить здесь.
Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Зобнин провел 277 матчей за «Спартак» – больше всех в XXI веке
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
