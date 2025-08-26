Зобнин ударом с лету забил «Пари НН». Атаку забросом из-за боковой начал Самошников

Роман Зобнин забил «Пари НН».

На 12-й минуте матча FONBET Кубка России новичок «Спартака» Илья Самошников из-за боковой вбросил мяч в штрафную площадь нижегородцев. После попытки защитников выбить мяч тот отскочил к Зобнину , и полузащитник с лету в касание переправил его в сетку – 1:0.

Это первый гол капитана «Спартака » в текущем сезоне. Его статистику можно изучить здесь .

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Зобнин провел 277 матчей за «Спартак» – больше всех в XXI веке