Глушенков забил во втором матче подряд – «Оренбургу». Хавбек «Зенита» снова не праздновал гол

Максим Глушенков забил во втором матче подряд.

Полузащитник «Зенита » открыл счет в игре против «Оренбурга » в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм). Ранее он поразил ворота махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ (4:0).

Как и в случае с предыдущим голом , Глушенков не стал праздновать взятие ворот.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит».