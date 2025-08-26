Глушенков забил во втором матче подряд – «Оренбургу». Хавбек «Зенита» снова не праздновал гол
Максим Глушенков забил во втором матче подряд.
Полузащитник «Зенита» открыл счет в игре против «Оренбурга» в 3-м туре группового этапа Фонбет Кубка России (1:0, первый тайм). Ранее он поразил ворота махачкалинского «Динамо» в Мир РПЛ (4:0).
Как и в случае с предыдущим голом, Глушенков не стал праздновать взятие ворот.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Зенит».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
